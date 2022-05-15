Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты

С акватории Черного моря оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Львовской области, информирует ZN.ua.

Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

В воскресенье, 15 мая, украинские военные уничтожили две крылатые ракеты, запущенные с акватории Черного моря, направлявшиеся во Львовскую область, сообщает Воздушное командование "Запад" в Faсebook.

"Утром, 15 мая, из акватории Черного моря рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся вероятно с подлодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры.


Анна Конюченко, ZN.ua

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