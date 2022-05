ВСУ сдерживают атаки оккупантов: актуальная карта боевых действий

В Украине уже 81 сутки идет полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия. Подразделения ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском направлении, оттесняя врага к границе, однако в Восточной операционной зоне ситуация остается сложной, информирует Апостроф .

Актуальные карты роSSийского вторжения в Украину на 15 мая опубликовали в The Institute for the Study of War.

РоSSийские оккупационные войска понесут масштабные потери на всей линии столкновения, однако продолжают свои попытки наступать на востоке, чтобы взять в кольцо украинских защитников. Зоны активных боевых действий отмечены на карте зелено-черными кругами, а именно направление на Северодонецк, бои в Рубежном и героическая оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Вооруженные Силы Украины оттесняют врага от Харькова и продолжают очистку освобожденных населенных пунктов. Также начинается контрнаступление на Изюмском направлении, где ежедневно уничтожают роSSийскую технику и живую силу. В то же время активные бои ведутся вблизи Лимана, Рубежного и Попасной.

В Луганской области враг тоже продолжает наступление с целью оцепления войск Украины в Восточной операционной зоне, однако ему не удается осуществить задуманное из-за мощного сопротивления ВСУ.

РоSSийские захватчики пытаются оккупировать полностью Херсонскую область и занять наступление на Кривой Рог.