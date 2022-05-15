Воздушные Силы сбили еще семь роSSийских "Орланов"

Вчера подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили еще восемь воздушных целей: семь роSSийских БпЛА типа Орлан-10, один самолет, сообщает в утренней сводке Генштаб.

“Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, было уничтожено взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника», - уточняют украинские военные.

Морально-психологическое состояние врага

Учитывая, что подразделения оккупантов терпят немалые потери, морально-психологическое состояние вражеской армии – на довольно низком уровне. В частности, речь идет о 810-й отдельной бригаде морской пехоты черноморского флота РФ . В Генштабе конкретизируют ситуацию:

"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины, принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в частности членами экипажей. кораблей”.