Воздушные Силы сбили еще семь роSSийских "Орланов"

Учитывая, что подразделения оккупантов терпят немалые потери не только в технике, но и в личном составе, морально-психологическое состояние вражеской армии – на довольно низком уровне, информирует ZN.ua.

Воздушные Силы сбили еще семь роSSийских
© Facebook/Генштаб ВСУ

Вчера подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили еще восемь воздушных целей: семь роSSийских БпЛА типа Орлан-10, один самолет, сообщает в утренней сводке Генштаб.

“Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, было уничтожено взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника», - уточняют украинские военные.

Морально-психологическое состояние врага

Учитывая, что подразделения оккупантов терпят немалые потери, морально-психологическое состояние вражеской армии – на довольно низком уровне. В частности, речь идет о 810-й отдельной бригаде морской пехоты черноморского флота РФ. В Генштабе конкретизируют ситуацию:

"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины, принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в частности членами экипажей. кораблей”.


Оксана Коваль, ZN.ua

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