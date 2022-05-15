Рашисты наступают на Бахмутском направлении: сводка Генштаба ВСУ на утро 15 мая

Продолжается 81 первые сутки героического противостояния Украины в полномасштабной войне, которую начала страна-террорист РоSSия. РоSSийские оккупанты продолжают делать попытки наступления в Восточной операционной зоне, информирует Апостроф .

Об актуальной информации о роSSийском вторжении на утро 15 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Волынское и Полесское направления

РоSSийские захватчики не совершали активных действий, однако сохраняется угроза, что они ударят ракетами с территории Беларуси. В то же время в приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий ВС РБ.

Северское направление

Враг продолжает усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях, а также обстреливает и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

Слобожанское направление

РоSSийское оккупационное войско перегруппировывается, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

В Харьковском направлении вражеские подразделения не проводили активных боевых действий.

Славянское направление

Оккупанты обстреляли подразделения Сил обороны Украины, пытаясь прорваться через наши войска, однако потерпел поражение. Также россияне проводят доукомплектование и пополнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

Враг стремится развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Мариуполь

Продолжается блокада завода "Азовсталь" - оккупанты постоянно наносят авиационные удары и производят артиллерийские обстрелы.

Южнобужское направление

Захватчики не проводили активных боевых действий, удерживая занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

"Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украине принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", - информируют в Генштабе ВСУ.

Что касается потерь врага за прошедшие сутки, то Сухопутные войска и Воздушные Силы уничтожили:

семь БпЛА типа “Орлан-10,

один самолет,

опорный пункт,

командно-наблюдательный пункт роты,

10 бронированных машин,

личный состав противника.

В то же время на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены:

восемь танков,

пять артиллерийских систем,

девять единиц боевой бронированной техники,

пять автомобилей противника.

Также роSSийское оккупационное войско несет потери и по другим направлениям.