Украинские бойцы уничтожили на востоке 80 оккупантов и отбили 9 атак, - ОТГ "Восток"

Бои на востоке продолжаются.

Украинские бойцы уничтожили на востоке 80 оккупантов и отбили 9 атак, - ОТГ "Восток"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили 9 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 80 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:

  • танков – 3;
  • БТР – 2;
  • артиллерии – 1;
  • минометов – 4;
  • АТТ – 3;
  • БПЛА – 3.

Напомним, сегодня враг продолжил штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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