Новостей.COM ⇒
2022-05-14
Украинские бойцы уничтожили на востоке 80 оккупантов и отбили 9 атак, - ОТГ "Восток"
Бои на востоке продолжаются.
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили 9 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 80 захватчиков.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".
РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:
- танков – 3;
- БТР – 2;
- артиллерии – 1;
- минометов – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Напомним, сегодня враг продолжил штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.