Украинские бойцы уничтожили на востоке 80 оккупантов и отбили 9 атак, - ОТГ "Восток"

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили 9 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 80 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:

танков – 3;

БТР – 2;

артиллерии – 1;

минометов – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

Напомним, сегодня враг продолжил штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.