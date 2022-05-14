Появились новые фото защитников Азовстали

Оккупанты продолжают штурмовать территорию завода.

Появились новые фото защитников Азовстали
Фото: Офіс президента

Обнародованы новые фотографии украинских защитников, ведущих борьбу с оккупантами на Азовстали в Мариуполе.

Фото предоставлены Lb.ua Офисом президента.

На фото можно увидеть украинских пограничников, нацгвардейцев и полицейских, удерживающих оборону в составе гарнизона Мариуполя.

Украинские пограничники на Азовстали:

Бойцы Национальной гвардии на Азовстали:

Полицейские, которые защищают Азовсталь:

Напомним, что 14 мая роSSийские оккупанты продолжили штурм территории завода Азовсталь в Мариуполе.

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