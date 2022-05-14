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2022-05-14
Появились новые фото защитников Азовстали
Оккупанты продолжают штурмовать территорию завода.
Фото: Офіс президента
Обнародованы новые фотографии украинских защитников, ведущих борьбу с оккупантами на Азовстали в Мариуполе.
Фото предоставлены Lb.ua Офисом президента.
На фото можно увидеть украинских пограничников, нацгвардейцев и полицейских, удерживающих оборону в составе гарнизона Мариуполя.
Украинские пограничники на Азовстали:
Бойцы Национальной гвардии на Азовстали:
Полицейские, которые защищают Азовсталь:
Напомним, что 14 мая роSSийские оккупанты продолжили штурм территории завода Азовсталь в Мариуполе.