РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп — ГУР Минобороны

РоSSия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп. В РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, роSSийские военкоматы вызывают военнообязанных, подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины.

«Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп РоSSийская Федерация исчерпала», - добавил представитель ГУР.

Однако он отметил, что у РФ еще достаточно резервов для того, чтобы отправлять на территорию Украины.

Также Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях войск РФ .

По его словам, наиболее подавленое моральное состояние – у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, поскольку именно там происходит принудительная мобилизация.

Неподготовленный личный состав, по сути не имеющий боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.

«Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины с РФ , особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины», – рассказал Скибицкий.

Он также сообщил, что вместо получения денег, оккупанты возвращаются домой в мешках для трупов, что сильно влияет на моральное состояние роSSийских военных.