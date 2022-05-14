РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп — ГУР Минобороны

Однако у РоSSии еще достаточно резервов, чтобы отправлять на территорию Украины, информирует ZN.ua.

РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп — ГУР Минобороны
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп. В РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, роSSийские военкоматы вызывают военнообязанных, подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины.

«Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп РоSSийская Федерация исчерпала», - добавил представитель ГУР.

Однако он отметил, что у РФ еще достаточно резервов для того, чтобы отправлять на территорию Украины.

Также Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях войск РФ.

По его словам, наиболее подавленое моральное состояние – у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, поскольку именно там происходит принудительная мобилизация.

Неподготовленный личный состав, по сути не имеющий боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.

«Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины с РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины», – рассказал Скибицкий.

Он также сообщил, что вместо получения денег, оккупанты возвращаются домой в мешках для трупов, что сильно влияет на моральное состояние роSSийских военных.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Война РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 маяВойна РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 мая
Участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина сбежала из РоSSии в куртке службы курьерской доставки едыУчастница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина сбежала из РоSSии в куртке службы курьерской доставки еды
РФ не удается добиться значительных успехов на востоке Украины — Минобороны БританииРФ не удается добиться значительных успехов на востоке Украины — Минобороны Британии
Враг продолжает блокировать наши подразделения на Азовстали и наносит авиаудары, – МинобороныВраг продолжает блокировать наши подразделения на Азовстали и наносит авиаудары, – Минобороны
Минобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилосьМинобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилось
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны ВеликобританииУкраинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании
Минобороны Украины рассказало про фрагментарные паузы в войнеМинобороны Украины рассказало про фрагментарные паузы в войне
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступленияОккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ
Первая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали деталиПервая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали детали
Последние новости
Подгружаем последние новости