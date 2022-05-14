Враг обстрелял Сумскую область неуправляемыми авиаракетами: фото

В пятницу, 13 мая, ВС РФ осуществили очередной ракетный удар по Сумской области.

Об этом информирует пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

Сообщается, что оккупанты осуществили обстрел неуправляемыми ракетами приграничного района Сумской области, запуск которых осуществлялся с боевой авиации, информирует Апостроф.

По данным Госпогранслужбы, ВС РФ вели огонь по одному из сел Шосткинского района. На месте прилетов неуправляемых авиационных ракет пограничники зафиксировали пять разрывов снарядов.

Информацию о ракетном обстреле Шосткинского района подтвердил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, вечером в пятницу, 13 мая, в громаде прогремело пять взрывов, но жертв среди гражданских, к счастью, нет.


Богдан Соловьев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли пограничную деревню на ЧерниговщинеОккупанты обстреляли пограничную деревню на Черниговщине
Войска РФ обстреляли Николаевскую область: пять человек получили травмыВойска РФ обстреляли Николаевскую область: пять человек получили травмы
К утру восьмидесятых суток войны потери врага в Украине достигли 27,2 тыс. живой силыК утру восьмидесятых суток войны потери врага в Украине достигли 27,2 тыс. живой силы
Труханов вступил в полемику с фанаткой "русского мира": "Вы понимаете, что к нам в страну пришел враг?"Труханов вступил в полемику с фанаткой "русского мира": "Вы понимаете, что к нам в страну пришел враг?"
Оккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетамиОккупанты обстреляли границу Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
"Враг не может больше продвигаться вперед": стало известно об успехе украинских бойцов"Враг не может больше продвигаться вперед": стало известно об успехе украинских бойцов
"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные", – Верещук об эвакуации с Азовстали"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные", – Верещук об эвакуации с Азовстали
Я более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией, - Игорь РейтеровичЯ более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией, - Игорь Рейтерович
Вел огонь и по мирному населению в Сирии: обстрелами Харькова руководил "известный" роSSийский генерал, фотоВел огонь и по мирному населению в Сирии: обстрелами Харькова руководил "известный" роSSийский генерал, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости