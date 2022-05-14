Враг обстрелял Сумскую область неуправляемыми авиаракетами: фото

В пятницу, 13 мая, ВС РФ осуществили очередной ракетный удар по Сумской области.

Об этом информирует пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

Сообщается, что оккупанты осуществили обстрел неуправляемыми ракетами приграничного района Сумской области, запуск которых осуществлялся с боевой авиации, информирует Апостроф .

По данным Госпогранслужбы, ВС РФ вели огонь по одному из сел Шосткинского района. На месте прилетов неуправляемых авиационных ракет пограничники зафиксировали пять разрывов снарядов.

Информацию о ракетном обстреле Шосткинского района подтвердил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, вечером в пятницу, 13 мая, в громаде прогремело пять взрывов, но жертв среди гражданских, к счастью, нет.