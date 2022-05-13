"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины

Владимир Зеленский

Президенту Владимиру Зеленскому предлагали уступить суверенитет Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил сам Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai 1.

По его словам, это был президент Франции.

"... Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны русской федерации. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина... Мне кажется, это не очень корректно..", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять десятилетие.

«Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займет годы – а, по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такая реальность, если мы не решим смягчить стандарты для кандидатов», - заявил французский президент во время выступления в Европарламенте.

Макрон

Добавим, что в эфире Зеленский также назвал условия переговоров с президентом рф владимиром путиным.

«Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов» - заявил Зеленский.


Катерина Петренко, politeka.net

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