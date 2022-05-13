"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины
Президенту Владимиру Зеленскому предлагали уступить суверенитет Украины.
Об этом, как пишет Politeka.net,
По его словам, это был президент Франции.
"... Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны русской федерации. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина... Мне кажется, это не очень корректно..", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять десятилетие.
«Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займет годы – а, по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такая реальность, если мы не решим смягчить стандарты для кандидатов», - заявил французский президент во время выступления в Европарламенте.
Добавим, что в эфире Зеленский также назвал условия переговоров с президентом рф владимиром путиным.
«Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов» - заявил Зеленский.