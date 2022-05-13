В Луганской области десантники сбили роSSийский вертолет "Ночной охотник"
Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники.
В Луганской области бойцы подразделения противовоздушной обороны 81-й бригады десантно-штурмовых войск сбили роSSийский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.
Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.
"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный роSSийский вертолет", - отмечают десантники.
Напомним, в 2016 году в Сирии разбился роSSийский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два человека погибли.
В Минобороны РФ тогда заявили, что вертолет не сбивали.