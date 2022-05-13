В Луганской области десантники сбили роSSийский вертолет "Ночной охотник"

Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники.

В Луганской области бойцы подразделения противовоздушной обороны 81-й бригады десантно-штурмовых войск сбили роSSийский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.

Этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный роSSийский вертолет", - отмечают десантники.

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Напомним, в 2016 году в Сирии разбился роSSийский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два человека погибли.