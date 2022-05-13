Мы входим в новую долговременную фазу войны, нас ждут чрезвычайно сложные недели, – Резников

Санкции и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы на успех.

В ближайшие недели для украинского сопротивления против РоSSии будут тяжелыми. Война перешла в новую длительную фазу.

План Кремля по капитуляции Украина через несколько дней после полномасштабного вторжения провалился. Защитники и защитницы и весь украинский народ дали отпор оккупантам. Затем начался условный период "до 9 мая", когда роSSийские войска, понесшие огромные потери, потерпели поражение под Киевом и не смогли достичь никакой стратегической цели, изменили тактику. После побега из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей враг определил новые цели – захват юга и востока Украины. И этот план также сорван, написал в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников.

"Таким образом, до 9 мая россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское Государство путем военной интервенции и смены власти на роSSийских муртадов. Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны", – сообщил министр.

Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок и проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал.

"На нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора”, – подчеркнул Резников.

Более 1500 украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать", - подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, вся команда Офиса Президента под руководством Андрея Ермака, дипломаты во главе с Дмитрием Кулебой и многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. По словам Резникова, есть значительные успехи, но есть и сложности.

"Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на Азовстали, в плену у оккупантов кладут свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли", – сказал министр.

Резников добавил, что санкционное давление на РоSSию и наращивание иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

"В этот сверхсложный период нам нужно единство, сплоченность, воля и терпение", - подытожил глава оборонного ведомства.