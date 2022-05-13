Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, много жертв: подробности

В селе Шебелинка Изюмского района Харьковской области в результате очередного обстрела со стороны войск РоSSии произошел масштабный пожар в ангаре: три человека погибли, пять пострадали.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

"В 16:35 произошел пожар в с. Шебелинка, Изюмского района области, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв.м. Горела кровля ангара и 10 грузовых автомобилей. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 19.00. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали", - говорится в сообщении, информирует Апостроф.

В общей сложности спасатели совершили 42 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров — 32, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 12, пожаров, которые произошли по другим причинам — 20; также 6 раз для проведения аварийно-спасательных работ, 4 – для оказания помощи населению. Из-за вражеских обстрелов по четыре пожара произошли в Богодуховском и Изюмском районах области, один в Чугуевском, два в Харьковском, и еще один в Слободском районе облцентра.

В частности, в 10.16 в результате попадания вражеского снаряда на открытой территории в Слободском районе города Харькова, занялась трава и мусор на площади 2 га. Были повреждены два троллейбуса. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и в 12:16 ликвидировали пожар.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Московского, Шевченковского, Новобаварского и Холодногорского районов города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 43 привлечения для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидированы 47 вражеских боеприпасов.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетамиОккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетами
"Самое тяжелое": многодетный отец и Верховный судья рискнул жизнью, но отправился освобождать "вторую Бучу""Самое тяжелое": многодетный отец и Верховный судья рискнул жизнью, но отправился освобождать "вторую Бучу"
Ворвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причинаВорвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина
В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – ГайдайВ Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
В Киеве и области сменится время комендантского часаВ Киеве и области сменится время комендантского часа
Армия рф хочет окружить ВСУ на двух направлениях, оккупанты идут на рискованные манервы: данные разведки БританииАрмия рф хочет окружить ВСУ на двух направлениях, оккупанты идут на рискованные манервы: данные разведки Британии
РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской областиРоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области
В Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 маяВ Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 мая
РоSSияне обстреляли колонну беженцев из Херсона, - ВилкулРоSSияне обстреляли колонну беженцев из Херсона, - Вилкул
Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшиеВойска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшие
Последние новости
Подгружаем последние новости