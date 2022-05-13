Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, много жертв: подробности

В селе Шебелинка Изюмского района Харьковской области в результате очередного обстрела со стороны войск РоSSии произошел масштабный пожар в ангаре: три человека погибли, пять пострадали.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

"В 16:35 произошел пожар в с. Шебелинка, Изюмского района области, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв.м. Горела кровля ангара и 10 грузовых автомобилей. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 19.00. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали", - говорится в сообщении, информирует Апостроф .

В общей сложности спасатели совершили 42 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров — 32, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами — 12, пожаров, которые произошли по другим причинам — 20; также 6 раз для проведения аварийно-спасательных работ, 4 – для оказания помощи населению. Из-за вражеских обстрелов по четыре пожара произошли в Богодуховском и Изюмском районах области, один в Чугуевском, два в Харьковском, и еще один в Слободском районе облцентра.

В частности, в 10.16 в результате попадания вражеского снаряда на открытой территории в Слободском районе города Харькова, занялась трава и мусор на площади 2 га. Были повреждены два троллейбуса. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и в 12:16 ликвидировали пожар.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Киевского, Московского, Шевченковского, Новобаварского и Холодногорского районов города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 43 привлечения для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидированы 47 вражеских боеприпасов.