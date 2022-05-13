Возросло количество раненых детей из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора

Более 646 детей пострадали в Украине в результате вторжения РоSSии. По состоянию на утро 13 мая 2022 года официальное количество детей-жертв не изменилось — 226, однако возросло количество раненых — 420. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 721 учебное заведение, 139 — разрушено полностью.