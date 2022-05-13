В Киеве и области сменится время комендантского часа

Общественный транспорт будет работать дольше.

В Киеве и области сменится время комендантского часа

С 15 мая комендантский час в Киеве и области будет начинаться часом позже, в 23:00. Заканчивается он, как и было, в 5 часов утра.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

С 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метро: с 6:00 до 22:00, наземный транспорт – с 6:00 до 22:30.

"Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается", – подчеркнул мэр города.

На прошлой неделе Виталий Кличко заявил, что после 9 мая эвакуированные киевляне могут понемногу возвращаться домой, но безопасности им, как и везде в Украине, гарантировать никто не может.

По состоянию на начало мая две трети жителей столицы уже вернулись домой.



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