РоSSийское командование вынуждено добиваться прогресса в своих операциях.

РоSSийские оккупанты сейчас пытаются прорваться на двух направлениях, а их первостепенная задача – окружение украинских защитников на Донбассе. Такими данными разведчиков поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ведомство обратило внимание на то, что на Донбассе россия прилагает значительные усилия в районах Изюма и Северодонецка, чтобы добиться прорыва к Славянску и Краматорску. На этом направлении оккупанты хотят прежде всего окружить украинских воинов, отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны войск на западе страны.

В то же время ВСУ успешно предотвратили попытку роSSийской переправы через реку Северский Донец.

В британской разведке указали: переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром "и свидетельствует о том, что роSSийское командование вынуждено добиваться прогресса в своих операциях на востоке Украины" на них явно давят сверху.