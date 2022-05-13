РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области

Штаб находился в помещении местного дома культуры.

РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области
© Дергачевская горрада/facebook

Войска РФ уничтожили дом культуры в Дергачах Харьковской области, где размещался гуманитарный штаб. Об этом сообщила Дергачевская горрада на своей странице в фейсбук.

«К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб», - говорится в сообщении.

Из-за удара сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет.

«Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях», – сообщили в горраде.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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