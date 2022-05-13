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2022-05-13
РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области
Штаб находился в помещении местного дома культуры.
© Дергачевская горрада/facebook
Войска РФ уничтожили дом культуры в Дергачах Харьковской области, где размещался гуманитарный штаб. Об этом сообщила Дергачевская горрада на своей странице в
«К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб», - говорится в сообщении.
Из-за удара сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет.
«Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях», – сообщили в горраде.
Анастасия Гурин, ZN.ua