РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области

Войска РФ уничтожили дом культуры в Дергачах Харьковской области, где размещался гуманитарный штаб. Об этом сообщила Дергачевская горрада на своей странице в фейсбук .

«К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб», - говорится в сообщении.

Из-за удара сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет.

«Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях», – сообщили в горраде.