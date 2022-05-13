В Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 мая

В Киевской области и в столице с воскресенья, 15 мая, меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Она будет начинаться на час позже и продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Также он отметил, что с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен — с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт — с 06:00 до 22:30.