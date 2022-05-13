Разбитые катера оккупантов у острова Змеиный показали на спутниковых фото

Появились снимки острова Змеиный со спутника. В частности на них можно увидеть подбитый ВСУ и затопленный на прошлой неделе вражеский десантный катер "Серна".

Фото американской компании Maxar Technologies публикует CNN, информирует Апостроф .

Кроме того, рядом с островом также можно заметить еще один катер такого же типа и баржу с подъемным краном около затонувшего судна. Видимо, уничтоженную "Серну" россияне пытались поднять со дна.

По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в прошлое воскресенье кроме двух роSSийских патрульных катеров типа "Раптор" пострадал еще и десантный катер, а также роSSийский вертолет.

"В последние недели украинцы неоднократно и успешно уничтожали роSSийские силы и технику на острове", - сказано в публикации.