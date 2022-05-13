С начала войны с Украиной армия РФ потеряла 26900 военных, – Генштаб ВСУ

Самые большие потери роSSийского войска 12 мая зафиксированы на Кураховском направлении.

С начала войны с Украиной армия РФ потеряла 26900 военных, – Генштаб ВСУ
Фото: ТАСС

По состоянию на утро 12 мая общие боевые потери роSSийской армии с начала полномасштабного наступления РФ на Украину составляют около 26900 военнослужащих.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ. Согласно сообщению, за минувшие сутки россияне потеряли около 250 военных.

Также было уничтожено:

  • танков – 1205 (+10) ед.,

  • боевых бронированных машин – 2900 (+27) ед.,

  • артиллерийских систем – 542 (+8) ед.,

  • реактивных систем залпового огня – 193 (+2) ед.,

  • средств ПВО – 88 (+1) ед.,

  • самолетов – 200 (+1) ед.,

  • вертолетов – 162 (+1) ед.,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7) ед.,

  • крылатых ракет – 95 (+1) ед.,

  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) ед.,

  • специальной техники – 41 (+0) ед.

Напомним, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 18 атак врага.



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