С начала войны с Украиной армия РФ потеряла 26900 военных, – Генштаб ВСУ
Самые большие потери роSSийского войска 12 мая зафиксированы на Кураховском направлении.
По состоянию на утро 12 мая общие боевые потери роSSийской армии с начала полномасштабного наступления РФ на Украину составляют около 26900 военнослужащих.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ. Согласно сообщению, за минувшие сутки россияне потеряли около 250 военных.
Также было уничтожено:
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танков – 1205 (+10) ед.,
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боевых бронированных машин – 2900 (+27) ед.,
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артиллерийских систем – 542 (+8) ед.,
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реактивных систем залпового огня – 193 (+2) ед.,
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средств ПВО – 88 (+1) ед.,
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самолетов – 200 (+1) ед.,
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вертолетов – 162 (+1) ед.,
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БпЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7) ед.,
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крылатых ракет – 95 (+1) ед.,
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кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,
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автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) ед.,
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специальной техники – 41 (+0) ед.
Напомним, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 18 атак врага.