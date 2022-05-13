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2022-05-13
Украинские защитники уничтожили на востоке 180 оккупантов и отбили 6 атак, - ОТГ "Восток"
Также украинские воины уничтожили много техники россиян.
Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 6 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 180 захватчиков.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".
РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности во время боев украинские защитники уничтожили:
- танки – 6;
- БМП – 6;
- БТР – 2;
- МТЛБ – 2;
- САУ – 3;
- РСЗВ – 1;
- минометные расчеты – 4;
- АТТ – 3.
Напомним, стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) сбил на Луганщине роSSийский вертолет Ми-24.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины подбили вражеский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", в результате он загорелся.