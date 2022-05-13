Украинские защитники уничтожили на востоке 180 оккупантов и отбили 6 атак, - ОТГ "Восток"

Также украинские воины уничтожили много техники россиян.

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 6 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 180 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности во время боев украинские защитники уничтожили:

танки – 6;

БМП – 6;

БТР – 2;

МТЛБ – 2;

САУ – 3;

РСЗВ – 1;

минометные расчеты – 4;

АТТ – 3.

Напомним, стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) сбил на Луганщине роSSийский вертолет Ми-24.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины подбили вражеский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", в результате он загорелся.