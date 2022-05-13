Украинские защитники уничтожили на востоке 180 оккупантов и отбили 6 атак, - ОТГ "Восток"

Также украинские воины уничтожили много техники россиян.

Украинские защитники уничтожили на востоке 180 оккупантов и отбили 6 атак, - ОТГ "Восток"

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 6 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 180 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности во время боев украинские защитники уничтожили:

  • танки – 6;
  • БМП – 6;
  • БТР – 2;
  • МТЛБ – 2;
  • САУ – 3;
  • РСЗВ – 1;
  • минометные расчеты – 4;
  • АТТ – 3.

Напомним, стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) сбил на Луганщине роSSийский вертолет Ми-24.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины подбили вражеский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров", в результате он загорелся.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"
В россии раскатали губу на Мариуполь, раскрыты планы оккупантов на город: "уже 15 мая..."В россии раскатали губу на Мариуполь, раскрыты планы оккупантов на город: "уже 15 мая..."
РФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУРФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУ
Генерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из УкраиныГенерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из Украины
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны ВеликобританииУкраинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атакаОккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атака
Оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атакаОккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атака
ВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской области
Украинские военные начали обучение на немецких Panzerhaubitze 2000 – ЛамбрехтУкраинские военные начали обучение на немецких Panzerhaubitze 2000 – Ламбрехт
Последние новости
Подгружаем последние новости