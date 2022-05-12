ВСУ освободят Крым и Донбасс: эксперт назвал сроки наступления украинских защитников

украинские военные, бойцы ВСУ

Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию.

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым. Такое предположение сделал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Obozrevatel.

Олег Жданов

По его словам, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.

Он предположил, что в ходе контрнаступления летом будут освобождены все территории страны, в том числе Крым и Донбасс. Он признал, что давать прогнозы о том, сколько времени понадобится для полного освобождения Украины от оккупанта, довольно сложно.

украинские военные, бойцы ВСУ

"Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить. Наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц", - отметил Жданов.


Александра Павленко, politeka.net

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