РФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУ

Мурадов стал известен своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии.

РФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУ
Фото: тг канал Белгород Новости

РоSSийские оккупанты боятся идти в столкновение с украинскими защитниками, поэтому бунты во вражеской армии приобретают массовый характер.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченные Службой безопасности Украины.

“Чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину “опытных карателей”. Как, например, генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии”, – отметили в СБУ.

Генерал устраивает "показательные суды", но даже это не изменяет ситуацию.

“Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузил и увезли”, – рассказывает отцу оккупант.

Но, несмотря на такие показательные выступления, "ответчиков" все равно потом возвращают домой.

«Ибо РоSSия не может официально признать, что ее солдаты массово отказываются воевать. Вот и называет их бегство "отпусками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что солдаты роSSийской армии перестают доверять своим командирам и готовятся бунтовать.

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