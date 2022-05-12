В результате обстрела россиянами Черниговской области три человека погибли

Есть также 12 раненых.

Оперативное командование "Север" сообщает, что в результате ночных обстрелов по Новгород-Северскому в Черниговской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ОК.

Ракеты были выпущены по школе и интернату.

"Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов. В результате происшествия погибли 3 человека, 12 человек пострадали (дополнено в 11:00)", — говорится в сообщении.

На месте аварийно-спасательных работ работают представители ГСЧС и правоохранители.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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