В результате обстрела россиянами Черниговской области три человека погибли

Оперативное командование "Север" сообщает, что в результате ночных обстрелов по Новгород-Северскому в Черниговской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ОК .

Ракеты были выпущены по школе и интернату.

"Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов. В результате происшествия погибли 3 человека, 12 человек пострадали (дополнено в 11:00)", — говорится в сообщении.

На месте аварийно-спасательных работ работают представители ГСЧС и правоохранители.