NYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нее

Утверждения о том, что для окончания войны нужно дать Москве что-то, что она сможет выставить как «победу», ошибочны, ведь это только заложит основу для новой роSSийской агрессии против Украины, информирует ZN.ua.

NYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нее
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

С начала роSSийского вторжения в Украину 10 недель назад западные правительства без устали осуждали агрессию и говорили о том, как они поддерживают Киев. Но, несмотря на такое единство в возмущении, их цели оставались размытыми.

Сейчас эта ситуация стала меняться. Недавно министр обороны США Ллойд Остин сказал, что его страна хотела бы, чтобы РоSSия «настолько ослабла», чтобы она не могла угрожать своим соседям. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила: "Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне".

Однако, Запад до сих пор четко не описал, как он хочет, чтобы эта война закончилась, - пишет на страницах New York Times старший научный сотрудник по вопросам РоSSии и Евразии Международного института стратегических исследований Найджел Гоулд-Дэвис. Запад определился со средствами для ответа на роSSийскую агрессию. Он начал отправлять Украине военную помощь и ввел санкции против РоSSии. Однако Европа и США не определили цель, которой эти инструменты должны послужить. Западные политики же сосредоточились на последствиях, которых бы они хотели избежать. Во-первых, они не хотят свержения украинского правительства в Киеве и установления роSSийского марионеточного режима. А во-вторых, применения ядерного оружия против Украины или расширения войны за пределы украинских границ.

Между этими двумя пределами имеется очень много потенциальных результатов войны. Но на практике все гораздо проще. Будет ли РоSSии после войны лучше или хуже, чем до 24 февраля 2022 года? Любой результат, улучшающий положение Кремля, будет роSSийской победой. Даже если РоSSии не удастся добиться своей первоначальной цели покорить всю Украину.


Лесь Димань, ZN.ua

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