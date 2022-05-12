Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании

После перегруппировки войска РФ развернут на берегу Северского Донца, формируя защиту для операций вблизи Изюма.

Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении роSSийской границы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"То, что РоSSия делает приоритетом операции на Донбассе, оставило ее силы в Харьковской области уязвимыми к мобильным и очень мотивированным украинским контрнаступательным силам", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что россиянам удалось в начале войны оцепить Харьков, они отвели силы из региона для перегруппировки и усиления их после тяжких потерь.

"Затем эти силы будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, формируя блокировочную силу для защиты западного фланга основных сил РФ и основных путей поставок для операций вблизи Изюма", - считают британцы.

Отвод роSSийских сил из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности РоSSии захватить ключевые города Украины, в которых они ожидали минимального сопротивления населения, подчеркнули в минобороны страны.