Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании

После перегруппировки войска РФ развернут на берегу Северского Донца, формируя защиту для операций вблизи Изюма.

Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении роSSийской границы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"То, что РоSSия делает приоритетом операции на Донбассе, оставило ее силы в Харьковской области уязвимыми к мобильным и очень мотивированным украинским контрнаступательным силам", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что россиянам удалось в начале войны оцепить Харьков, они отвели силы из региона для перегруппировки и усиления их после тяжких потерь.

"Затем эти силы будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, формируя блокировочную силу для защиты западного фланга основных сил РФ и основных путей поставок для операций вблизи Изюма", - считают британцы.

Отвод роSSийских сил из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности РоSSии захватить ключевые города Украины, в которых они ожидали минимального сопротивления населения, подчеркнули в минобороны страны.

Напомним, ранее минобороны Великобритании сообщило, что РФ потратила запасы высокоточных ракет и использует устаревшие боеприпасы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Войска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле КиеваВойска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле Киева
Минобороны Украины рассказало про фрагментарные паузы в войнеМинобороны Украины рассказало про фрагментарные паузы в войне
Украинские военные начали обучение на немецких Panzerhaubitze 2000 – ЛамбрехтУкраинские военные начали обучение на немецких Panzerhaubitze 2000 – Ламбрехт
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"
"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ
Первая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали деталиПервая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали детали
Оккупанты продолжают штурм "Азовстали", – полк АзовОккупанты продолжают штурм "Азовстали", – полк Азов
За минувшие сутки войска РФ разрушили 45 гражданских объектов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияЗа минувшие сутки войска РФ разрушили 45 гражданских объектов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
РоSSийские войска ракетами ударили по Запорожью, сработало ПВОРоSSийские войска ракетами ударили по Запорожью, сработало ПВО
Последние новости
Подгружаем последние новости