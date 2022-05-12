РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра

Одна из самых больших проблем - вражеские дроны.

РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Фото: скріншот відео

В Мариуполе роSSийские войска блокируют подземные выходы из металлургического комбината "Азовсталь", но украинские защитники прибегают к контратакам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Вчера враг не прекращал попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал изменник. Несмотря на это, наши Защитники Мариуполя делают попытки контратак, рискуя всем. Героизму Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания" – написал он.

Андрющенко также подчеркнул, что одна из самых больших проблем - дроны.

"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в Азовстали. Мы все в безвозмездном долге перед ними", - добавил советник мэра.

Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сегодня призвала мировое сообщество присоединиться к организации эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее в Нацгвардии сообщили, что президент Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских из Азовстали и работают над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Блок рекламы


Похожие новости
"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ
РоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потериРоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потери
РоSSияне обстреляли Лозовую на ХарьковщинеРоSSияне обстреляли Лозовую на Харьковщине
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"
Черный дым пошел над Азовсталью - советник главы Мариуполя обнародовал видеоЧерный дым пошел над Азовсталью - советник главы Мариуполя обнародовал видео
РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - ЖивицкийРоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий
На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"На востоке украинские защитники уничтожили 260 оккупантов и отбили 4 атаки, - ОТГ "Восток"
"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей
РоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской областиРоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской области
РоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВАРоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости