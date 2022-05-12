РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра

В Мариуполе роSSийские войска блокируют подземные выходы из металлургического комбината "Азовсталь", но украинские защитники прибегают к контратакам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Вчера враг не прекращал попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал изменник. Несмотря на это, наши Защитники Мариуполя делают попытки контратак, рискуя всем. Героизму Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания" – написал он.

Андрющенко также подчеркнул, что одна из самых больших проблем - дроны.

"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в Азовстали. Мы все в безвозмездном долге перед ними", - добавил советник мэра.

Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сегодня призвала мировое сообщество присоединиться к организации эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее в Нацгвардии сообщили, что президент Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских из Азовстали и работают над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.