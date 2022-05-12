Пропагандисты рф запустили фейк о мосте через Днепр: вопиющие подробности

Пропагандисты рф запустили фейк о мосте через Днепр: вопиющие подробности

Пропагандистские СМИ РФ распространяют фейковую информацию о том, что Кайдакский мост в Днепре заминирован.

Об этом сообщает Telegram-канал Стоп фейк Днепр.

Главный посыл фейка о мосте – он заминирован, ВСУ его хочет взорвать и обвинить в этом россию.

Также они придумывают, что за 200 долларов с автомобиля бойцы территориальной обороны пропускают людей в "ДНР" и Харьковскую область.

Ни одна информация, ни другая действительности не соответствуют.

«Доверяйте только официальным и проверенным источникам информации», — подчеркнули в сообщении.


Алексей Ионов, politeka.net

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