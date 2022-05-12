Не удивлюсь, если это "народный мэр": Андрей Бедняков показал красноречивое фото из Мариуполя

Мариуполь сегодня - боль всей Украины. Рашисты продолжают стирать город с лица земли, но он не сдается, батальон "Азов" продолжает держать оборону. Особенно невыносимо смотреть на последствия "русского мира" тем, кто родился и вырос в Мариуполе. Одним из таких людей является Андрей Бедняков, информирует Апостроф.

Экс-ведущий "Орла и Решки" поделился в Instagram-"историях" фотографией, сделанной в центре Мариуполя. Судя по всему, оккупанты нашли "бомжа", чтобы сделать красноречивый снимок. В кадре неухоженный старик в грязной одежде позирует на фоне сгоревшего здания, облокотившись на старую детскую коляску, на которую прикреплены советские флаги. "Не удивлюсь, если это новый "народный мэр", - пошутил Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Раньше, когда приезжал домой, в Мариуполь, был ком в горле из-за Азовстали. Сейчас, с*ка, тоже ком...", - написал телеведущий и добавил хэштеги с призывом спасти Мариуполь и бойцов из "Азовстали".

Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков не раз рассказывал, что испытывает адскую боль от событий, которые происходят в его родном городе.

"Мне нравилось гулять по городу, я это любил. И когда сейчас смотрю эти фотки, эти видео... это боль, рана. Это мой родной город и то, что сейчас там происходит, и в каком состоянии мой город сейчас... Это адская боль. Я столько плакал, что я в жизни столько не плакал, как за эти дни войны, - признался ведущий в интервью "Денисов Time. Війна". - Я очень люблю свой город и очень люблю людей из своего города".

Фото: instagram.com/biedniakov


Наталья Лавринец, Апостроф

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