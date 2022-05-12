В результате обстрела Харьковской области есть погибший и раненые

Минувшие сутки враг не обстреливал Харьков, однако от обстрелов страдают населенные пункты области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Дмитрий Синегубов.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам.

В результате один человек погиб, трое пострадали.

“Итак, еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. Не находитесь без нужды на улице и будьте осторожны”, – говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что идет работа по восстановлению критической инфраструктуры области. В частности, на днях запустили газоснабжение в семи селах Боровской общины.

Возобновляют газоснабжение в районах Харькова и селах области, пострадавших от обстрелов.

Идет выдача гуманитарной помощи населению. За сутки передали более 20 тысяч продуктовых наборов. В области работает гуманитарная "горячая линия" 0800 301 415.

Напомним, вчера в результате обстрела Лозовой в Харьковской области пострадал гражданский человек. Этой ночью в Харьковской области оккупанты совершили авианалет на село Новый Мерчик Богодуховского района. Один человек получил серьезные ранения и ожоги. Есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района.