Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

Три дня подряд оккупанты массово обстреливают Орехов.

Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие
© Запорожская облгосадминистрация

Войска РФ нанесли ракетный удар по селу Камышеваха Запорожской области. В результате разрушены 60 жилых домов, информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Ракетная атака продолжалась весь день. Один человек погиб, еще трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что только по счастливой случайности удалось избежать большего количества жертв.

Три дня подряд оккупанты массово обстреливают Орехов. Оккупанты разрушают дома мирных жителей, студенческие общежития, больницы.

Отмечается, что по решению Ореховской городской рады с 13 по 16 мая в городе вводится комендантский час. Жителям запрещено в этот период появляться на улице без специальных пропусков


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атакаОккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атака
"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ
В Херсонской области враг готовит понтонные переправы для наступления на НиколаевВ Херсонской области враг готовит понтонные переправы для наступления на Николаев
РоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потериРоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потери
РоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвыРоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвы
Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера УкраиныМесть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
Оккупанты за минувшие сутки повредили по меньшей мере 24 дома в Луганской области — глава ОВАОккупанты за минувшие сутки повредили по меньшей мере 24 дома в Луганской области — глава ОВА
РоSSийские оккупанты похитили известного танцора в ХерсонеРоSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступленияОккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
ВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской области
Последние новости
Подгружаем последние новости