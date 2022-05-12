Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

Войска РФ нанесли ракетный удар по селу Камышеваха Запорожской области. В результате разрушены 60 жилых домов, информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Ракетная атака продолжалась весь день. Один человек погиб, еще трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что только по счастливой случайности удалось избежать большего количества жертв.

Три дня подряд оккупанты массово обстреливают Орехов. Оккупанты разрушают дома мирных жителей, студенческие общежития, больницы.

Отмечается, что по решению Ореховской городской рады с 13 по 16 мая в городе вводится комендантский час. Жителям запрещено в этот период появляться на улице без специальных пропусков