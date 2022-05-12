РоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потери

Враг открыл огонь в то время, когда мирные люди шли на работу.

РоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потери
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: ДнепрОГА

Утром 12 мая роSSийские военные обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Огонь велся из ракетных систем залпового огня "Ураган".

Погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

"Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди шли на работу… Один погибший, один раненый", – рассказал он.

Разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, Зеленодольск и Большая Костромка находились под огнем и вчера – россияне били из "градов". В результате атаки была обесточена часть улиц Зеленодольска. Эти населенные пункты расположены неподалеку от админграницы с Херсонской областью, временно оккупированной врагом.



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