ВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской области

На южных направлениях ВСУ продолжают удерживать занятые позиции. Ни атаковать, ни продвигаться вперед вражеским формированием не дают. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

“На Николаевщине и Херсонщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют. Вместе с тем эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2?3 рашиста, поражены два танка и две БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов на Херсонщине", – говорится в сообщении ОК «Юг».