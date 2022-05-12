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2022-05-12
ВСУ уничтожили склад роSSийских боеприпасов в Херсонской области
Также силы обороны на юге за сутки уничтожили 23 кафиров, вражеские танки и бронированные машины, информирует
На южных направлениях ВСУ продолжают удерживать занятые позиции. Ни атаковать, ни продвигаться вперед вражеским формированием не дают. Об этом
“На Николаевщине и Херсонщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют. Вместе с тем эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2?3 рашиста, поражены два танка и две БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов на Херсонщине", – говорится в сообщении ОК «Юг».
Юлия Лавришин, ZN.ua