Разборки ФСБ с ГРУ: эксперт назвал истинную причину заявлений о присоединении Херсонщины к рф

Херсон, митинги, псевдореферендум

Во временно захваченной оккупантами Херсонской области начались разборки за награбленное между "своими".

Как рассказал эксперт Алексей Арестович в вечернем эфире Марка Фейгина, среди роSSийских оккупантов на Херсонщине начались разборки между собой за дележку награбленного зерна, продовольствия и других товаров. По словам советник главы ОП, на фоне этого и прозвучали заявления от "гауляйтеров" о готовности присоединения оккупированной территории к россии.

"ФСБ с ГРУ ужасно ругаются в Херсоне по поводу вывозимых богатств. Там дошло чуть ли не до перестрелок. Местные самопровозглашенные власти в этом "попиле" принимают активнейшее участие. Они зажали "яйца в тиски" и надо было что-то верноподданническое брякнуть. Вот и доложили о готовности региона к вступлению в россию", - рассказал Арестович.

Напомним, что ранее назначенные "керовники" (предатели) в Херсонской области заявили, что готовят обращение к путину с призывом присоединить область к россии.

На это уже отреагировали в Офисе президента. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что единственное прошение, которое могут готовить предатели (гауляйтеры) на Херсонщине, это помилование после приговора.

"Оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, к какой бы игре слов не прибегали оккупанты", - подчеркнул Подоляк.


Галина Струс, politeka.net

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