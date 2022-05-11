Лэнд-лиз, по сути кредит, но настолько выгодный, что назвать его таким некорректно — Зеленский

Для Украины открыт путь быстрого и постоянного доступа к современному вооружению, информирует ZN.ua.

Лэнд-лиз, по сути кредит, но настолько выгодный, что назвать его таким некорректно — Зеленский
© Офис президента

Ленд-лиз для Украины создает настолько выгодные условия, что называть эту систему взаимодействия между Украиной и США кредитом не совсем верно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Во-первых, мы получаем доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию. И нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, теперь с ленд-лизом президенту США не нужно согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это, безусловно, ускорит поставки», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что именно это соглашение, во время Второй мировой войны, помогло победить нацистскую Германию. Нацистам не смог помочь весь индустриальный комплекс мощностей, налаженный ею на оккупированных территориях.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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