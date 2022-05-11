Лэнд-лиз, по сути кредит, но настолько выгодный, что назвать его таким некорректно — Зеленский

Ленд-лиз для Украины создает настолько выгодные условия, что называть эту систему взаимодействия между Украиной и США кредитом не совсем верно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении .

«Во-первых, мы получаем доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию. И нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, теперь с ленд-лизом президенту США не нужно согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это, безусловно, ускорит поставки», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что именно это соглашение, во время Второй мировой войны, помогло победить нацистскую Германию. Нацистам не смог помочь весь индустриальный комплекс мощностей, налаженный ею на оккупированных территориях.