На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"

Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.

На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 5 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 250 захватчиков.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".

РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:

  • танков – 6;
  • БМП – 1;
  • БТР – 2;
  • ББМ – 2;
  • АТТ – 7.

Как сообщалось ранее, украинские защитники уничтожили понтонную переправу через речку Сиверский Донец.

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