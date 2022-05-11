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2022-05-11
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"
Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили 5 атак роSSийских оккупантов и уничтожили до 250 захватчиков.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОТГ "Восток".
РоSSийские оккупанты понесли потери также и в технике. В частности, во время боев украинские защитники уничтожили:
- танков – 6;
- БМП – 1;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- АТТ – 7.
Как сообщалось ранее, украинские защитники уничтожили понтонную переправу через речку Сиверский Донец.