От обстрелов россиянами эвакуационных колонн погибли 33 человека

Нацполиция возбудила 74 уголовных производства об обстрелах россиянами эвакуационных колонн.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексея Сергеева.

«С самого начала вооруженной агрессии россии полицейскими оказывалась помощь и обеспечивались меры по эвакуации более 1,5 миллионов граждан Украины. Во время эвакуации имели место открытие огня и обстрелы со стороны оккупантов по эвакуационным колоннам", - сказал Сергеев.

Он добавил, что всего зафиксировано 45 обстрелов, в результате которых погибли 33 человека, из них пятеро детей.

Сергеев отметил, что полицейские Донбасса, Луганщины, Харьковщины и Запорожья помогают жителям выйти с территории боевых действий. В феврале-марте этим занимались полицейские Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

Напомним, эвакуационная колонна, которая выехала 8 мая из Мелитополя и ехала в Запорожье через Орехов, попала под обстрел. 30 апреля в Попасной на Луганщине роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.