От обстрелов россиянами эвакуационных колонн погибли 33 человека

Среди погибших – пятеро детей.

От обстрелов россиянами эвакуационных колонн погибли 33 человека
Фото: Тарас Ібрагімов

Нацполиция возбудила 74 уголовных производства об обстрелах россиянами эвакуационных колонн.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексея Сергеева.

«С самого начала вооруженной агрессии россии полицейскими оказывалась помощь и обеспечивались меры по эвакуации более 1,5 миллионов граждан Украины. Во время эвакуации имели место открытие огня и обстрелы со стороны оккупантов по эвакуационным колоннам", - сказал Сергеев.

Он добавил, что всего зафиксировано 45 обстрелов, в результате которых погибли 33 человека, из них пятеро детей.

Сергеев отметил, что полицейские Донбасса, Луганщины, Харьковщины и Запорожья помогают жителям выйти с территории боевых действий. В феврале-марте этим занимались полицейские Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

Напомним, эвакуационная колонна, которая выехала 8 мая из Мелитополя и ехала в Запорожье через Орехов, попала под обстрел. 30 апреля в Попасной на Луганщине роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура расследует похищение россиянами скифского золота из МелитополяПрокуратура расследует похищение россиянами скифского золота из Мелитополя
Чехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человекаЧехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человека
В результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненыхВ результате обстрелов оккупантами Азовстали много тяжело раненых
МИД РФ назвал заседание Совета ООН по правам человека «ангажированным политическим шоу»МИД РФ назвал заседание Совета ООН по правам человека «ангажированным политическим шоу»
В результате вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей Донбасса, - КириленкоВ результате вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей Донбасса, - Кириленко
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
Войска РФ возобновили штурм "Азовстали" после выезда колонны ООН, - АндрющенкоВойска РФ возобновили штурм "Азовстали" после выезда колонны ООН, - Андрющенко
173 человека, эвакуированных из «Азовстали», прибыли в Запорожье — Мариупольский городской совет173 человека, эвакуированных из «Азовстали», прибыли в Запорожье — Мариупольский городской совет
В Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктовВ Одесской области в результате роSSийских обстрелов без света оказались шесть населенных пунктов
225 детей погибли и более 413 получили ранения в Украине с начала вторжения РФ — Офис генпрокурора225 детей погибли и более 413 получили ранения в Украине с начала вторжения РФ — Офис генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости