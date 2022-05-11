РоSSийская блокада Украины может привести к голоду в мире - Блинкен

РоSSийская блокада препятствует экспорту пищевых продуктов из Украины, что может стать причиной недоедания и голода для миллионов людей по всему миру. Об этом в своем Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Украина - важный источник сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в мировой цепочке поставок пищевых продуктов", - подчеркнул Энтони Блинкен, и добавил, что блокада должна закончиться.
Украина является важнейшим источником сельскохозяйственных продуктов и ключевой линз в кухонной кухне. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr