РоSSийская блокада Украины может привести к голоду в мире - Блинкен

РоSSийская блокада препятствует экспорту пищевых продуктов из Украины, что может стать причиной недоедания и голода для миллионов людей по всему миру. Об этом в своем Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



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