РоSSийская блокада Украины может привести к голоду в мире - Блинкен

РоSSийская блокада препятствует экспорту пищевых продуктов из Украины, что может стать причиной недоедания и голода для миллионов людей по всему миру. Об этом в своем Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Украина - важный источник сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в мировой цепочке поставок пищевых продуктов", - подчеркнул Энтони Блинкен, и добавил, что блокада должна закончиться.