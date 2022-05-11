Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000

В общей сложности должны подготовить 18 экипажей.

Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000
Фото: spiegel.de

В Германии начались тренировки украинских солдат на 155-мм самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщило министерство обороны Германии, пишет Spiegel.

Военные приземлились в Рейнланд-Пфальце в самолете Бундесвера из Польши и начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне.

Обычно обучение длится 40 дней. Однако его можно сократить, если у вас есть соответствующие предварительные знания”, - отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, целью является подготовка "до 18-ти экипажей". В зависимости от оперативной обстановки экипаж состоит из от трех до пяти солдат.

Напомним, Германия и Нидерланды хотят передать Украине в общей сложности двенадцать самоходных гаубиц, семь из них – из Германии. Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 40 км. Германия также должна обеспечить обучение военных и предоставить боеприпасы.

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