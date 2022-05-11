Die Welt: Мир привыкает к жизни с войной в Украине, это ошибка

Рано или поздно Европе придется понять, что ответ на роSSийскую войну определит способность континента решать и другие глобальные проблемы, информирует ZN.ua.

Die Welt: Мир привыкает к жизни с войной в Украине, это ошибка
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В конце апреля 2022 года, спустя два месяца после того, как РоSSия вторглась в Украину, мир осознал глубину изменений в том, что война будет означать в будущем.

Мечты о скорейшем решении испарились. Война уже удивительным образом «нормализована», принята как процесс, который будет продолжаться неопределенное время. Страх перед неожиданной и большой эскалацией будет нависать над нашей повседневной жизнью. В Швеции и других странах власти посоветовали населению запастись провизией, чтобы пережить войну, если придется.

Об этом в статье для Die Welt пишет словенский философ Славой Жижек, отмечая, что изменения в отношении войны наблюдаются с обеих сторон от фронта. В РоSSии разговоры о глобальном конфликте становятся все громче. Глава RT Маргарита Симонян недавно сказала: «Или мы проигрываем в Украине, или начинается третья мировая война. Лично я думаю, что сценарий третьей мировой войны более реалистичен».

Эту паранойю поддерживают безумными теориями сговора об объединенном «либерально-тоталитарном нацистско-еврейском заговоре» для уничтожения РоSSии. На вопрос, как Москва может говорить о «денацификации» Украины, если ее президент Владимир Зеленский и сам имеет еврейское происхождение, глава роSSийского МИД Сергей Лавров ответил: «Я могу ошибаться, но у Гитлера тоже, кажется, была еврейская кровь. И то, что Зеленский еврей, совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что наиболее ожесточенные антисемиты – это обычно сами евреи».

С другой стороны, особенно в Германии, формируется новая версия пацифизма. Если пропустить всю возвышенную риторику и сосредоточиться на том, что Берлин на самом деле делает, вырисовывается очень четкий сигнал: «Учитывая наши экономические интересы и опасность вступить в военный конфликт, мы не должны поддерживать Украину слишком сильно, даже если это будет означать ее поглощение Россией». Германия боится пересекать линию, за которой Москва станет «по-настоящему злой». Но только Владимир Путин решает, где проходит эта линия каждый день.

«Игра на западном пацифистском страхе – это основа его стратегии», – считает Жижек.

Ставка на самодовольство

Естественно, все желают не допустить начала новой мировой войны. Но порой чрезмерная осторожность лишь поощряет агрессора, по своей природе всегда рассчитывающего, что его жертва не будет защищаться. Поэтому, чтобы не допустить начала большей войны и создать определенное сдерживание, Запад должен начертить четкие линии. Но до сих пор он делал противоположное.


Лесь Димань, ZN.ua

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