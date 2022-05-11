В Праге основали украинско-чешскую торговую палату
Это было сделано при содействии Нидерландско-чешской палаты, функционирующей в Чехии уже 30 лет
10 мая в Праге подписаны учредительные документы по созданию Украинско-чешской торговой палаты. Учредителями стали ключевые чешские компаний, сообщили в посольстве Украины в Чехии.
Создание Торговой палаты свидетельствует о заинтересованности чешского бизнеса развивать деловые отношения с украинскими компаниями, отмечают украинские дипломаты.
"Во время войны это является проявлением поддержки со стороны чешского бизнеса, а также примером для деловых кругов других государств", - рассказали в посольстве.
В свое время президент Владимир Зеленский назвал Венгрию и Германию среди голосующих против Украины в ЕС стран. В интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала, что таких стран стало больше. Однако абсолютное большинство стран поддерживает членство Украины в ЕС.