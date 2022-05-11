В Праге основали украинско-чешскую торговую палату

Это было сделано при содействии Нидерландско-чешской палаты, функционирующей в Чехии уже 30 лет

В Праге основали украинско-чешскую торговую палату
© Радіо Свобода

10 мая в Праге подписаны учредительные документы по созданию Украинско-чешской торговой палаты. Учредителями стали ключевые чешские компаний, сообщили в посольстве Украины в Чехии.

Создание Торговой палаты свидетельствует о заинтересованности чешского бизнеса развивать деловые отношения с украинскими компаниями, отмечают украинские дипломаты.

"Во время войны это является проявлением поддержки со стороны чешского бизнеса, а также примером для деловых кругов других государств", - рассказали в посольстве.

В свое время президент Владимир Зеленский назвал Венгрию и Германию среди голосующих против Украины в ЕС стран. В интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала, что таких стран стало больше. Однако абсолютное большинство стран поддерживает членство Украины в ЕС.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев, где расположены диппредставительства РФВ Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев, где расположены диппредставительства РФ
В Праге запустили украиноязычную радиостанцию "Радио Украина"В Праге запустили украиноязычную радиостанцию "Радио Украина"
Суд в Праге решил передать Украине причастного к оккупации Крыма роSSиянина ФранчеттиСуд в Праге решил передать Украине причастного к оккупации Крыма роSSиянина Франчетти
Суд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в УкраинуСуд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в Украину
Мексика выбирает Нижнюю палату Конгресса, губернаторов и местных чиновниковМексика выбирает Нижнюю палату Конгресса, губернаторов и местных чиновников
В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне "ДНР"В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне "ДНР"
Уроженка Украины Виктория Спарц прошла в палату Конгресса США от штата ИндианаУроженка Украины Виктория Спарц прошла в палату Конгресса США от штата Индиана
Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскостьКитай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость
В Праге демонтировали памятник маршалу КоневуВ Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату ШаховаКличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату Шахова
Последние новости
Подгружаем последние новости