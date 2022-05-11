В Праге основали украинско-чешскую торговую палату

10 мая в Праге подписаны учредительные документы по созданию Украинско-чешской торговой палаты. Учредителями стали ключевые чешские компаний, сообщили в посольстве Украины в Чехии.

Создание Торговой палаты свидетельствует о заинтересованности чешского бизнеса развивать деловые отношения с украинскими компаниями, отмечают украинские дипломаты.

"Во время войны это является проявлением поддержки со стороны чешского бизнеса, а также примером для деловых кругов других государств", - рассказали в посольстве.