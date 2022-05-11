Путин будет воевать до последнего бурята — дипломат

Президент РФ, по мнению эксперта, не решится на самоубийство. Однако диктатора может предать его окружение. В первую очередь работники спецслужб и военные, информирует ZN.ua.

Дипломат Александр Хара считает, что у президента РФ Владимира Путина нет вариантов того, как можно закончить эту войну. В эфире Радио НВ Хара отметил, что Кремль допустил большую ошибку, когда переоценил собственную армию и недооценил нашу.

"Те политические условия, которые он поставил перед своими Вооруженными силами, были невыполнимы, даже если бы они нас захватили. Как можно денацифицировать Украину, которая не является нацистской и никогда таковой не была? Эта „виртуальная“ реальность, в которой он живет, его завела в тупик. Если у него и есть какой-то достойный выход, это застрелиться", — отмечает Александр Хара.

Однако он сомневается, что Путин решится на самоубийство. Для этого у президента РФ нет ни офицерской чести, ни нужных нравственных качеств: "Поэтому он будет идти совершенно понятным путем - до последнего бурята. Будут бросать сюда (всех - ред.) - "бабы нарожают".

Хара отмечает, что диктатора может предать его окружение. В первую очередь, работники спецслужб и военные.

"У россиян есть выход. Я говорю не о плебеях, которые, безусловно, радуются всему этому. <...> Есть выход у ближайшего окружения, которое понимает, к чему это может привести, и которые уже многое потеряли — имущество в Лондоне, деньги, возможность путешествовать. Они могут его изолировать и попытаться пойти на сепаратные переговоры или с нами, или с американцами для того, чтобы остановить это безумие", - прогнозирует Хара.

При этом дипломат считает, что вероятность устранения Путина реальна.

"Путин в этом смысле очень умный человек или урод. Он хорошо знает истории, каким образом убивали, сам он убивал и политиков, и оппонентов. Потому он очень хорошо защищается. Но не бывает такого, чтобы одну систему не сломала другая", – отметил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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