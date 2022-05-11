"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на рф санкций это может затянуться на годы.

Украина выиграла первую фазу войны, развязанную страной-агрессором Россией. Врагу не удалось добиться ни одной из поставленных целей, но запасов оружия у оккупантов еще много. Об этом заявила в интервью LB.ua заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, когда россия вторгалась в Украину, путин делал ставку на то, что у него количество личного состава и оружия значительно больше. Однако за два с половиной месяца войны ВСУ уничтожили значительную часть техники рф. Пока нельзя утверждать, насколько тяжело им будет восстановиться ведь сейчас в рф еще есть чем воевать.

Анна Маляр добавила, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на рф санкций это может затянуться на годы. При этом сама рф ставит перед собой задачу восстановиться, как можно быстрее.

Анна Маляр

"Они вооружались с 1991-го года. Они собирали отовсюду свою технику, со всего Советского Союза, и у них есть чем воевать, это надо понимать. Но в войне важно не только оружие, но и стратегии. И украинская армия сейчас успешно дает отпор именно потому, что военные ВСУ владеют этими стратегиями", – пояснила Маляр.


Александра Павленко, politeka.net

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