По версии председателя госдумы РФ Вячеслава Володина, Соединенные Штаты хотят устроить в Украине голодомор. Правда зерно и масло из временно занятых территорий незаконно вывозит как раз таки РоSSия, а не США .

Володин утверждает, будто « США ищут пути вывоза зерна с Украины» для того, «чтобы снизить цены на ресурс». При этом председатель госдумы не забыл и о ленд-лизе, на военную помощь по которому планируется выделить 40 млрд долларов.

По версии Володина, Украину «закредитовывают все больше и больше». При этом гражданин страны агрессора обвиняет именно США в том, что украинцы не могут вернуться к мирной жизни, а не свою страну, чьи войска обстреливают украинские города и убивают мирных жителей.

«Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева . Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор», – процитировала Meduza Володина, под чьим председательством госдума страны-агрессора признала квазиформирования «ДНР» и «ЛНР» и санкционировала для своих войск вторжение в Украину.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже ответил на заявления Володина, назвав его мнение «зверским», и с иронией написал следующее: «Безусловно, после 77 дней войны мир просто уверен в победе РоSSии (ирония). Это так очевидно, правда? Все с увлечением в прямом эфире наблюдают, как «вторая армия мира» и его иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре примут ее. Или не примут. Или «высокоточную» ракету запустят от злобы.

Безусловно, это Украина и мир, а не роSSийские крылатые ракеты 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая порты, пункты перевалки, элеваторы, склады, чтобы хоть как-то насолить миру неснабжением зерна. «Капостить – то всем, воевать – то с гражданскими» – лозунг Володина.

Безусловно, весь мир интенсивно «закредитовывает» Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы. А как иначе? У россиян сейчас в тренде «негативный рост», «война – это мир» и особенно яркое поповско-кирилловское «мы никогда ни на кого не нападали». И да, РоSSию настолько сейчас «любят» в мире, что в БДСМ-формате быстро разрывают с ней все контракты.

РоSSийский психиатрический батальон поражает своим интеллектом, «адекватностью», разносторонней склонностью к вербальным извращениям и изысканной страстью к катастрофическому идиотизму. А также неизбывным желанием все это публично демонстрировать. Особенно впечатляет парочка «адекватов» Володин/Медведев. Впрочем, учебники по психиатрии давно нуждались в апдейте новыми яркими примерами».