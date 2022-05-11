Львовские десантники сбили роSSийский ударный "Крокодил"

На счету ДШВ от 24 февраля уже 15 сбитых роSSийских вертолётов.

Львовские десантники сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Чиновник обнародовал видео, на котором видно, как пылает "Крокодил" оккупантов.

Всего на счету ДШВ от 24 февраля уже 15 сбитых роSSийских вертолётов, добавил глава Львовской ОВА.

Ранее в командовании Воздушных сил сообщали об уничтожении за сутки 4 роSSийских беспилотников и одного вертолета.

По данным Генштаба ВСУ, 10 мая украинские военные сбили два вертолета оккупантов.