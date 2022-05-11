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2022-05-11
РоSSийские войска ракетами ударили по Запорожью, сработало ПВО
Уничтожен объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: Запорізька ОВА
Утром среды, 11 мая, роSSийская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Уничтожен инфраструктурный объект. Данных о пострадавших пока нет.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"Сегодня утром враг попал в Запорожье. Удачно отработала наша ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет", – сказано в сообщении .
Подробности о последствиях ракетного удара обещают сообщить впоследствии.
Ранее сообщалось, что утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов.