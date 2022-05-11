РоSSийские войска ракетами ударили по Запорожью, сработало ПВО

Уничтожен объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: Запорізька ОВА

Утром среды, 11 мая, роSSийская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Уничтожен инфраструктурный объект. Данных о пострадавших пока нет.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня утром враг попал в Запорожье. Удачно отработала наша ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет", – сказано в сообщении .

Подробности о последствиях ракетного удара обещают сообщить впоследствии.

Ранее сообщалось, что утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов.

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