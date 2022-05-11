Враг нанес ракетный удар по Запорожью: фото последствий обстрела

В среду, 11 мая, роSSийские оккупационные войска планировали нанести удар по Запорожью, однако украинская противовоздушная оборона отработала удачно и сбила ракету, в результате чего она разорвалась над инфраструктурным объектом под Запорожьем.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

"Сегодня утром враг целился в Запорожье. Удачно отработала наша ПВО Сил обороны Запорожской области", - написали в пресс-службе.

Вражеская ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра, из-за чего здание потерпело тяжелых разрушений. В то же время, по предварительной информации, пострадавших нет.

В Запорожской ОВА уверяют, что подробности предоставят позже.

Фото: Телеграмм / Запорожская ОВА