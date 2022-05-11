РоSSийские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома Харьковщины, - Синегубов

Также оккупанты оставляют растяжки, на которых взрываются мирные жители.

РоSSийские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома Харьковщины, - Синегубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

В Харьковском районе сегодня были ранены шесть человек, еще двое госпитализированы в самом Харькове. В Лозовском и Изюмском районах двое пострадавших, а в Купянском районе погиб один человек.

Об этом сообщил голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

“Опасность несут не только обстрелы. Отступая, роSSийские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на роSSийской растяжке подорвались две мирные жительницы”, - сообщил Синегубов.

Он попросил жителей области находиться по возможности в укрытиях, не выходить на улицу без необходимости даже когда нет сигнала тревоги.

Синегубов призвал не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты и не посещать места, не проверенные пиротехниками и ВСУ.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
На харьковском направлении роSSийские войска уже в 10 километрах от границы РФ — ISWНа харьковском направлении роSSийские войска уже в 10 километрах от границы РФ — ISW
Путинская элита начала разваливаться: роSSийские губернаторы массово уходят в отставку, причиныПутинская элита начала разваливаться: роSSийские губернаторы массово уходят в отставку, причины
"Уже задолбал этот Байрактар": оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный"Уже задолбал этот Байрактар": оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный
Бросают последний резерв: оккупанты пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областейБросают последний резерв: оккупанты пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областей
Украина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — ШмыгальУкраина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — Шмыгаль
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, местные отказываются участвовать в этом, - АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты разбирают завалы драмтеатра, местные отказываются участвовать в этом, - Андрющенко
Не довезли женам: военные показали, какой "трофей" оккупанты взяли с собой в окопыНе довезли женам: военные показали, какой "трофей" оккупанты взяли с собой в окопы
СБУ: роSSийские солдаты готовятся бунтоватьСБУ: роSSийские солдаты готовятся бунтовать
В Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданскихВ Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданских
Триколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляетТриколор и паспорт рф: на Харьковщине поймали любителя "русского мира", обыск дома впечатляет
Последние новости
Подгружаем последние новости