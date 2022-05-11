РоSSийские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома Харьковщины, - Синегубов

Также оккупанты оставляют растяжки, на которых взрываются мирные жители.

В Харьковском районе сегодня были ранены шесть человек, еще двое госпитализированы в самом Харькове. В Лозовском и Изюмском районах двое пострадавших, а в Купянском районе погиб один человек.

Об этом сообщил голова Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

“Опасность несут не только обстрелы. Отступая, роSSийские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на роSSийской растяжке подорвались две мирные жительницы”, - сообщил Синегубов.

Он попросил жителей области находиться по возможности в укрытиях, не выходить на улицу без необходимости даже когда нет сигнала тревоги.

Синегубов призвал не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты и не посещать места, не проверенные пиротехниками и ВСУ.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины освободили 4 населенных пункта Харьковщины - Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.