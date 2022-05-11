От вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 643 детей — Офис генпрокурора

Более 643 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSии. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное количество детей-жертв не изменилось – 226. Однако возросло количество раненых – 417. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.