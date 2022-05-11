Войска РФ обстреляли школу-интернат в Луганской области — глава ОВА

РоSSийские захватчики обстреляли областную школу-интернат в Горном. Это произошло 10 мая около 10:00, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря" россиянам. К счастью, учеников школы мы заранее эвакуировали», - говорится в сообщении.

Также, по словам главы ОВА, в течение 10 мая захватчики 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

В частности, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод, в результате обстрелов город остался без газа, также уже сутки отсутствует электроэнергия.

Во Врубовке повреждены шесть жилых домов и дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

«На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового», - добавил Гайдай.