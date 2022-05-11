Войска РФ обстреляли школу-интернат в Луганской области — глава ОВА

За минувшие сутки захватчики 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики обстреляли областную школу-интернат в Горном. Это произошло 10 мая около 10:00, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря" россиянам. К счастью, учеников школы мы заранее эвакуировали», - говорится в сообщении.

Также, по словам главы ОВА, в течение 10 мая захватчики 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

В частности, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод, в результате обстрелов город остался без газа, также уже сутки отсутствует электроэнергия.

Во Врубовке повреждены шесть жилых домов и дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

«На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового», - добавил Гайдай.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Повреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадойПовреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадой
Бросают последний резерв: оккупанты пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областейБросают последний резерв: оккупанты пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областей
РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — ГенштабРоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
Зеленский встретился с главами МИД Германии и НидерландовЗеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов
В Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданскихВ Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданских
РоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской областиРоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской области
Оккупанты обстреляли вчера приграничные территории ЧерниговщиныОккупанты обстреляли вчера приграничные территории Черниговщины
Оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огняОккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огня
РоSSия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать украинской армии выйти на границуРоSSия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать украинской армии выйти на границу
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили раненияОккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
Последние новости
Подгружаем последние новости