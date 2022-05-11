Зеленский попросил не требовать от ВСУ ежедневных побед
Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не требовать от Вооруженных сил Украины еженедельных и даже ежедневных побед на фронте. Об этом глава государства сказал во время ежедневного
«Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова… Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ??атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что украинская армия делает все возможное для вытеснения врага с территории Украины.
«Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других», — заявил глава государства.