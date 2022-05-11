Зеленский попросил не требовать от ВСУ ежедневных побед

Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей

Зеленский попросил не требовать от ВСУ ежедневных побед
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не требовать от Вооруженных сил Украины еженедельных и даже ежедневных побед на фронте. Об этом глава государства сказал во время ежедневного обращения к нации.

«Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова… Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ??атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что украинская армия делает все возможное для вытеснения врага с территории Украины.

«Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других», — заявил глава государства.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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