Зеленский попросил не требовать от ВСУ ежедневных побед

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не требовать от Вооруженных сил Украины еженедельных и даже ежедневных побед на фронте. Об этом глава государства сказал во время ежедневного обращения к нации.

«Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова… Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ??атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что украинская армия делает все возможное для вытеснения врага с территории Украины.

«Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других», — заявил глава государства.